Невосполнимое горе: губернатор Приморья – о погибших во время купания в реке Арсеньевка детях

Тематическая фотография. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье во время купания в реке Арсеньевка Яковлевского района утонули три ребенка – два брата и их сестра. О случившемся высказался губернатор края Олег Кожемяко и обратился к учителям с просьбой – напоминать детях о правилах безопасности на воде. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Приношу соболезнования родителям погибших ребят, которые ушли купаться 24 июня. Взрослым надо смотреть за детьми, но произошедшее – невосполнимое горе. Обращаюсь к учителям и преподавателям – необходимо проводить профилактические занятия. Сейчас лето, ученики купаются на море и в речках, и их надо оградить от необдуманных действий.

Глава Приморья также добавил, что власти сделают все возможное, чтобы помочь в организации похоронных мероприятий.

Напомним, что четыре школьника пошли купаться в реке Арсеньевка, внезапно один из ребят начал тонуть, а когда остальные бросились ему на помощь, всех унесло течением. Спастись смог только один. Тела двух мальчиков нашли 25 июня, а 12-летней девочки – 26 числа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба из лука, кабинет Арсеньева и славянская деревня: чем запомнился жителям и гостям Владивостока День молодежи

Тысячи гостей посетили мероприятия Дня молодежи во Владивостоке (подробнее)

Дорожники во Владивостоке ремонтируют пострадавшую от ливня Нефтеветку

Восстановительные работы проходят и на других участках города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.