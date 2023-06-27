Известная певица Елка выступит во Владивостоке на Дне города

Известная певица Елка прилетит в столицу Дальнего Востока. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, кто же выступит на Дне города во Владивостоке. Известная певица Елка прилетит в столицу Дальнего Востока. Она исполнит свои хиты на стадионе «Динамо». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Вы – в ваш День города, я – в свой День рождения. Встречаемся и празднуем с удвоенной силой! Поехали, я вылетаю! – рассказала приморцам певица в своих социальных сетях.

Концерт состоится вечером 2 июля, зрители соберутся на стадионе «Динамо», чтобы услышать Елку. Концертная программа начнется в 19:00 и будет идти до 22:00.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в этом году город будет праздновать не просто День города, а День спортивного города. Празднование продлится несколько дней. Оно начнется уже 30 июня.

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