Во Владивостоке дан старт третьей очереди Нагорного парка

Жители любят отдыхать в Нагорном парке. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Во Владивостоке дали старт третьей очереди благоустройства популярного Нагорного парка. Мэр Константин Шестаков обсудил с командой президента группы компаний DNS и спонсора парка Дмитрия Алексеева планы по развитию территории. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Планируется, что в парке появятся новые пешеходные маршруты и зоны отдыха. Также откроется Центр образования и ремесла. Объекты разместятся на склоне сопки Тюменской. Большую часть работ завершат уже в этом году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что нового появилось в современном рекреационном пространстве после завершения второй очереди. Теперь все дороги в этом месте ведут вверх, на пик сопки, откуда открывается панорамный вид на бухту Золотой Рог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альтернативных вариантов нет: владивостокцы пожаловались на переходы в районе улицы Маковского

Во Владивостоке на улице Маковского хотят отремонтировать два надземных перехода (подробнее)

Владивостокцы возмущены ремонтом Некрасовского путепровода: отвечаем на вопросы жителей

В мэрии Владивостока прокомментировали вопросы о ремонте Некрасовского путепровода (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.