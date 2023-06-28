Важно для участников СВО: в законы Приморья внесли важные поправки

Для участников СВО в Приморье ввели новую меру поддержки. Фото: Законодательное собрание Приморья.
Для участников СВО в Приморье ввели новую меру поддержки. Теперь они и их семьи смогут получить юридическую помощь бесплатно. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Кто сможет получить правовую поддержку? Мобилизованные, контрактники, жители, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, а также находившиеся на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и сотрудники правоохранительных органов.
Это право получат также члены семей участников СВО, в том числе погибших и пропавших без вести.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко 28 июня принял участие в заседании ЗС ПК. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов о социально-экономическом развитии региона. Одной из тем обсуждения стали поправки в закон о бюджете на 2023-2025 годы.
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