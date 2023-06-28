Отказали тормоза: появились новые подробности смертельного ДТП в Приморье

Сейчас ведется расследование произошедшего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке вечером 28 июня произошла смертельная авария. Кадрами с последствиями ДТП очевидцы поделились в социальных сетях. Оказалось, что водителю отказали тормоза. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Госавтоинспекции рассказали, что у грузовика Hino Profia отказали тормоза. Из-за этого 28-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, и тот скатился вниз и наехал на Honda CR-V и находившегося рядом 55-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас ведется расследование произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что также грузовик на полном ходу врезался в забор и снес его, а также задел соседнее строение. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, чтобы узнать подробности смертельного ДТП.

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