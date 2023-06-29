Сюда не суйтесь: огромная пробка сковала одну из улиц Владивостока

Причина аварии пока неизвестна. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Выселковой произошла авария, ставшая причиной огромной пробки. Кадрами дорожного затора водители поделились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Выселковая перекрыта в сторону перекрестка на Китай город со стороны Рудневского моста из-за ДТП», – пишут очевидцы.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Судя по кадрам можно предположить, что на дороге столкнулись легковушка и большегруз, который в итоге перекрыл дорогу.

Напомним, что минувшим вечером во Владивостоке произошла смертельная авария с участием большегруза. У фуры отказали тормоза, в итоге под ее колесами оказался водитель Honda CR-V. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

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