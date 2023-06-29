Найденным на пляже в Приморье трупом редкой черепахи заинтересовались ученые ДВО РАН

Черепаху обнаружили на пляже в Находке. Фото: telegram-канал @trepangdv_exclusive.

В Находке на пляже Тунгус волны выбросили на берег крупную черепаху. Кадрами пресмыкающегося поделились приморцы в социальных сетях, добавив, что оно умерло. Животным заинтересовались ученые ДВО РАН, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделилась кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории териологии Ирина Маслова, это зеленая, или суповая, черепаха Chelonia mydas, молодая особь. Эти пресмыкающиеся обитают в тропических и субтропических морях.

«Официально этот вид регистрировался в Приморье только один раз в 2012 г. в бухте Новгородская в заливе Посьет, в 5 километрах от границы Дальневосточного морского заповедника», – отметила ученый.

Ирина Маслова также обратилась к жителям с просьбой сообщать ученым о необычных животных на суше или в воде.

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