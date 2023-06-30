Уснул в кустах: массовое ДТП произошло во Владивостоке

Авария произошла на улице Кирова. Фото: принтскрин видео.

Минувшим вечером в столице Приморья во дворе жилого дома произошло массовое ДТП, которое устроил пьяный водитель. В пресс-службе УМВД по Приморью раскрыли детали аварии, подробности – в материале.

Как поделились в пресс-службе УМВД, случилось все в районе дома на Кирова, 60а. 31-летний водитель за рулем Nissan March врезался сразу в три автомобиля: Kia Rio, Nissan X-Trail и Honda Stepwgn. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Никто из участников ДТП не пострадал, кроме автомобилей, которые получили серьезные повреждения. Виновник аварии же, выйдя из машины, упал в кусты и лежал там до тех пор, пока его не отвезли в больницу для взятия расширенного анализа для выявления состояния опьянения. Позже выяснилось, что у него не было водительских прав.

На приморца составили административные протоколы по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, наказывается штрафом от 500 до 800 рублей) и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, наказание – штраф в 800 рублей). Кроме того, водителю необходимо возместить ущерб владельцам других машин.

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