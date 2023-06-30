Многодетные семьи из Приморья получат более 300 миллионов рублей

На покупку школьной и спортивной формы власти выделят пять тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Семьи из Приморья, которые воспитывают трех и более детей, пользуются мерами поддержки, и с 2023 года они могут рассчитывать на еще одну выплату в виде 313,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«В числе мер – беззаявительная выплата на приобретение школьной и спортивной формы в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника. С начала этого года также беззаявительно выплачивается денежная сумма в размере 2,5 тысячи рублей на приобретение канцтоваров, лекарственных препаратов, посещение развлекательных учреждений», – добавили в ведомстве.

Выплата предназначена для каждого ребенка, не достигшего 18 лет, а также для студентов-очников до 23 лет. Семьи также могут получить компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и 50% в качестве возмещения затрат на посещение физкультурно-спортивных комплексов, но не более тысячи рублей в месяц на ребенка.

Выплаты для приобретения канцтоваров и лекарств семьи получают с 1 мая, а на покупку школьной и спортивной одежды перечислят с 1 июля. Заявление должны подать лишь те приморцы, чьи дети учатся в частных школах или за пределами Приморья.

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