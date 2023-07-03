Слились в поцелуе на сцене: во Владивостоке зрители Пушкинского театра ахнули от поступка пары

Предложение руки и сердца девушка ждала восемь с половиной лет. Фото: ОПС-медиа

В Пушкинском театре Владивостока 2 июля прошел особенный концерт. Изюминку в исполнение композиторов-неоклассиков внес местный житель, который сделал предложение своей возлюбленной. Девушка сказала «да», зал ахнул и пара поцеловалась на сцене среди горящих свечей на фоне черного рояля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В социальных сетях пару поздравляют с помолвкой, известно, что предложение руки и сердца девушка ждала восемь с половиной лет. Приморцы отмечают, что такой романтичный момент того стоил.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как спортсмен-любитель из Владивостока Григорий Веслополов решил сделать полумарафон «ЗаБег» незабываемым для своей девушки и на финише попросил ее руки. Юлия даже не подозревала, что едет не просто поддержать своего мужчину, но и стать главной звездой забега. Она была приятно удивлена и предложение приняла.

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