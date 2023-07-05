Непростая кошка: жители Камчатки помогли лесной хищнице

Рысь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители микрорайона Рыбачий заметили сидящую на дереве дикую кошку и обратились к госинспектору Службы по охране животного мира. Оказалось, на дереве застряла рысь, сквозь ветки особо не разглядишь кому же там на высоте нужна помощь. Пришлось спасать лесную хищницу, не обошлось без транквилизаторов для усыпления, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Рысь отловили, а конкретнее усыпили с помощью дистанционного инъектора. Ее вывезли в лес, где после пробуждения зверь самостоятельно ушел в естественную среду обитания. Животному, по данным визуального осмотра, 10-12 лет. Повреждений и признаков заболеваний у хищницы обнаружено не было, а также внешнее состояние соответствовало всем нормам.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как злого и шипящего лесного кота, который попал в капкан в Приморье, выпустили на волю. До этого зверь терроризировал кур одного из сел в Приморье, и местные жители поставили капкан, чтобы поймать негодяя. Так-то он и попался. Ему повезло, что его передали в руки специалистов, выходивших хищника.

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