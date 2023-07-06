В Приморье синоптики назвали города, по которым сильнее всего ударит циклон

По региону прошли сильные дожди, которые к вечеру усилятся. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 6 июля, погоду в Приморском крае определяет циклон. Из-за этого по региону пройдут сильные дожди, которые к вечеру лишь усилятся. В отдельных районах будут грозы и туман. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Во Владивостоке ночью прошел сильный дождь. Днем переменная облачность, вечером пройдут небольшие осадки. Ветер северный, днем южный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха ночью +16…+18°C, днем +23…+25°C.

В Уссурийске ночью также был ливень. Днем переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +15…+17°C, днем +25…+27°C.

В Находке ночью прошел местами сильный дожди. Ветер северный сильный, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью +16…+18°C, днем +24…+26°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что прошедший циклон вновь затруднил движение на дорогах в пяти муниципалитетах края – сотрудники служб уже восстанавливают дорожное полотно с помощью спецтехники. В Уссурийске оказались подтоплены парки, проезд под железной дорогой.

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