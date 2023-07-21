Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко признал вину по двум уголовным делам

Первое уголовное дело завели на Ищенко в прошлом году. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края, гендиректор компании «Аврора-строй» Андрей Ищенко признал вину в двух уголовных делах – о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое уголовное дело на «красного губернатора» завели в 2022 году. По части 4 статьи 159 УК РФ его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он обманом похитил 105 миллионов рублей у дольщиков при строительстве дома на Сафонова во Владивостоке, однако здание не было достроено и сдано в эксплуатацию. В начале июля Ищенко признал свою вину.

Второе дело завели по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившего особо крупный ущерб). Как рассказывали в пресс-службе краевой прокуратуры, гендиректор «Аврора-строй» заключил с двумя жителями Владивостока договор на участие в долевом строительстве квартир в доме на Сафонова, 7. Однако ведомство выяснило, что по технической документации помещения непригодны для проживания, а застройщик ввел людей в заблуждение. «Красный губернатор» также признал вину по этому делу и попросил суд рассмотреть его в особом порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воспользовался доверием: в Приморье на «красного губернатора», обвиненного в обмане дольщиков, завели еще одно дело

В Приморье на застройщика Андрея Ищенко завели второе уголовное дело (подробнее)

«Нас просто обманули»: дольщик ЖК «Сафонов» во Владивостоке рассказал о ситуации с долгостроем

Несостоявшийся житель уверен, что у застройщика было достаточно денег, чтобы люди получили заветные квартиры в столицы Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.