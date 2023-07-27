На Камчатке любитель пьяной езды отправится в колонию

Наказанием жителя полуострова стал тюремный срок и лишение прав на три года. Фото: Влад Комяков

В Петропавловске-Камчатском мужчину осудили за вождение в нетрезвом виде. Вот только это не первое его подобное нарушение, за пристрастие к пьяной езде житель Камчатки отправится колонию-поселения, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

15 апреля 2023 года водителя «Исудзу Бигхорн» задержали за пьяное вождение. Проведя обследование, врачи подтвердили, что мужчина действительно употреблял алкоголь. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Этот факт, а также больные родители обвиняемого, стали смягчающими обстоятельствами в деле.

Наказанием жителя полуострова стал тюремный срок и лишение прав на три года. Приговор еще не вступил в силу. С начала года в столице Камчатского края было вынесено уже 68 приговоров по этому нарушению.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о водителе BMW, который отправился в тюрьму за смерть двух жителей Камчатки.

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