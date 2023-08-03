Из Москвы в Приморье доставили «фальшивоикорщицу», находящуюся в федеральном розыске

Икра. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморский край из Москвы доставили подозреваемую по делу о продаже поддельной икры. В декабре 2022 года женщина на 33 тысячи рублей обманула пятерых жителей Находки. Горе-предпринимателем оказалась 27-летняя жительница Ставропольского края. Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.

Когда год назад женщине вручили повестку о явке, она ее проигнорировала и покинула территорию Приморского края. В Москве ее нашли, задержали и вернули в Находку.

«В отделе полиции подозреваемая пояснила, что решила реализовать поддельную продукцию путем продажи, а вырученные средства потратить по своему усмотрению», – объяснили в ведомстве.

На жительницу Ставропольского края завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница Приморья чуть не попалась на уловки «фальшивоикорщиков», но ловко их раскусила проверенным способом.

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