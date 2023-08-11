В муниципалитетах Приморья вводят режим ЧС из-за сильных ливней

Дороги края уходят под воду. Фото: АО «Примавтодор»

В приморских районах и округах вводят режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившихся на край сильных осадков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Режим ЧС ввели в Михайловском районе, о чем сообщил его глава Владимир Архипов. Большое количество осадков подтапливает жилые дома.

«Пожалуйста, уважаемые жители, фиксируйте данные случаи на фото и видео с указанием адресов. Это будет необходимо для оказания вам дальнейших мер поддержки», – попросил Владимир Архипов.

Напомним, что в Михайловском районе в спортивной школе села Михайловка на Ленинской, 38, развернули пункт временного размещения (ПВР).

Режим ЧС также ввели на территории Черниговского района. Как поделился глава Владимир Хижинский, местная администрация устраняет последствия стихии, все социальные объекты находятся под наблюдением, создан оперативный штаб. Здесь также развернули ПВР в общежитии сельскохозяйственного колледжа в селе Черниговка на Ленинской, 77.

Режим повышенной готовности объявили в Кавалеровском и Чугуевском округах.

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