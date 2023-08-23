Кадрами потопов поделились в социальных сетях местные жители. Фото: принтскрин видео.

23 августа стихия вновь обрушилась на Уссурийск. Город едва оправился от удара тайфуна «Ханун», произошедшего две недели назад. В соцсетях появляются многочисленные сообщения о новых подтоплениях в многострадальном городе. Актуальная информация о ситуации в Уссурийске – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дождь начался накануне, вечером 22 августа, и до сих пор продолжается. В результате оказались залиты водой несколько улиц и районов Уссурийска.

Так, утром здесь оказался затоплен тоннель под железной дорогой на улице Садовая в районе Слободы. По свидетельствам очевидцев, в нем утонул автомобиль такси. Тоннель перекрыт сотрудниками ДПС.

В микрорайоне Трешки оказались затоплены территория детского сада № 9 и трехэтажный жилой дом.

В районе Кирзавод ливневая вода переполнила озеро, которое вышло из берегов и подтопило дорогу в районе торгового центра «Мегастрой». Здесь затруднено движение автомобилей.

Местные жители опасаются, что могут быть повторно затоплены районы Междуречье и Слобода.

Администрация Уссурийского городского округа сообщила, что по состоянию на 23 августа 11:00 недоступен проезд в поселок Партизан, подтопления городских районов отсутствуют, электричество во всех домах есть.

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