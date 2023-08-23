Из-за ливней в Приморье без транспортного сообщения остались 11 населенных пунктов

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Хорольском и Красноармейском округах. Фото: АО «Примавтодор»

Из-за переливов и разрушенных подходов к мостам в Приморье от дорожного сообщения отрезаны 11 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Хорольском и Красноармейском округах. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, специалисты отводят воду, а при возможности проводят аварийно-восстановительные работы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

В Хорольском округе отрезаны от сообщения Хороль и Приозерное. Проезда нет 42 километре автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог. Легковые автомобили не могут передвигаться по 1 километру Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Приозерное, 9 километру Хороль – Новая Бельмановка – Лучки и 38 километру Михайловка – Турий Рог.

В Красноармейском районе отрезанными оказались села Лимонники, Саровка, Покровка, Метеоритный, Измайлиха, Новокрещенка, пришлось организовать лодочную переправу. Движение отсутствует на 2-4 километрах Лукьяновка – Новополтавка, а также на 6 километре Новопокровка – Ромны – Завитая, альтернативный проезд – через Дальнереченск.

В Октябрьском округе проезда нет на 4 километре на подъезде к селу Покровка от Уссурийск – Пограничный, альтернативный путь организован через Галенки. В пресс-службе отметили, что отмечается спад воды на участке.

В Лесозаводском округе размыло подход к мосту на 6 километре Хабаровск – Владивосток – Иннокентьевка, от транспортного сообщения отрезано село Иннокентьевка. Компания «ВСК «№1» приступила к аварийно-восстановительным работам, также из-за ЧП была организована лодочная переправа жителей и предметов первой необходимости.

В Дальнереченском районе проезд отсутствует на 94 километре Уборка – Самарка – Ариадное, альтернативный путь – через село Пожига.

В Уссурийском округе нет дороги на 13-22 километрах Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное, доехать до населенных пунктов Кугуки и Линевичи могут только автомобили высокой проходимости.

В Хасанском округе отсутствует проезд на 6 километре Раздольное – Хасан – Овчинниково. Отрезано от транспортного сообщения село Овчинниково.

В Михайловском районе большегрузы не смогут проехать на 2 и 11 километрах Григорьевка – Новожатково из-за размыва объезда аварийного моста. Для легковых автомобилей затруднено движение на 3 Ляличи – Перелетное, на 3 километре Хабаровск – Владивосток – Васильевка и 1 километре Хабаровск – Владивосток – Зеленый Яр.

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