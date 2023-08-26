Тело мужчины прибило к воротам предприятия во время тайфуна в Уссурийске

При себе у погибшего были телефон и деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уссурийске сотрудник одного из предприятий на улице Вейса обнаружил бездыханное тело мужчины примерно лет 60. При себе у погибшего были кошелек с деньгами и мобильный телефон. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тело приморца прибило к воротам предприятия. Обнаруживший труп мужчина сразу же позвонил в дежурную часть. В Следственном комитете по Приморью корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что ведомство проводит доследственную проверку.

Отметим, что не первый раз во время непогоды в Приморье погибают люди. Еще в начале августа, когда в крае разбушевался тайфун KHANUN, в Уссурийске в луже обнаружили тело женщины. Как рассказывали в краевом минздраве, признаки насильственной смерти не были обнаружены.

Также погибли два брата, которых потоком воды затянуло в трубу. О том, какими людьми были мальчики, рассказала их подруга Ксюша.

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