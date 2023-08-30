Месячная норма за сутки: сколько осадков выпало в районах Приморья

К ливням присоединился шквальный ветер. Фото: gorod_vl

Количество выпавших за прошедшие сутки осадков во Владивостоке превысило месячную норму и составило 182 миллиметра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Удар пришелся на южные муниципалитеты края. В краевой столице ведется расчистка проезда от сошедшего грунта на трассах Седанка – Патрокл, на Стрелочной, Всеволода Сибирцева, Выселковой и других. Администрация города просит жителей оставаться бдительными.

Но больше других досталось Хасанскому округу. В поселке Посьет выпало 178 миллиметров, или 119% месячной нормы, а в Барабаше оборудование зафиксировало более 206 миллиметров осадков.

Напомним, нет транспортного сообщения с несколькими населенными пунктами округа: Нерпа, Рыбак, Андреевка, Витязь, Рисовая Падь, Рязановка, Безверхово. Нарушено электроснабжение. Подробнее о том, как стихия накануне, 29 августа, ударила по инфраструктуре муниципалитета – в материале «КП».

Когда же дожди закончатся? Синоптики выдвигают разные версии.

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