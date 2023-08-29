Авто сносит мощным потоком: Владивосток снова затопило

Проезд в центре города перекрыт. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Непогода вновь ударила по Приморскому краю, не обойдя стороной и Владивосток. В муниципалитетах тонут дома, размывает мосты, а в краевой столице опять затопило многие улицы. Традиционно страдают низменности, и участки, хорошо известные каждому местному жителю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Люди вынуждены передвигаться по колено в вводе. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Владивосток еще не оправился от прошлого тайфуна, как непогода снова нагрянула в край. По данным Единой диспетчерской службы города, во вторник, 29 августа, выпало 73 миллиметра осадков, чуть меньше трети от месячной нормы. При этом синоптики прогнозируют разгул непогоды в ночные часы. Дожди на территории края продолжатся в среду. За это время на Приморье может обрушиться еще 50-140 миллиметров. Прогноз неутешительный, особенно учитывая серьезные подтопления во многих муниципалитетах.

На данный момент в дальневосточной столице перекрыт проезд в самом центре – с Батарейной на Пограничную. «Плавают» Луговая, Иманская, Спортивная, Космонавтов, поднялась вода в районе стадиона «Строитель». Словом, без коммунальных аварий и подтоплений во время очередного удара стихии опять не обошлось. Трудно как пешеходам, так и автомобилистам. Мощные потоки бурлят на Давыдова, из-под асфальта врывается отнюдь не природный гейзер. Во время каждого ливня улица превращается в настоящую полосу препятствий, здесь смывает дорожное покрытие и сносит людей. В этот непогожий вечер особенно сложно передвигаются по затопленному участку малоитражки. Поток воды настолько сильный, что машины просто сносит.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, из-за сильного ветра и дождя в городе зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы ведут специалисты ВПЭС. По сообщениям жителей, перебои с энергией наблюдаются на Котельникова, Океанском проспекте, Жигура, Семеновской, Добровольского, Деревенской, Проселочной Снеговой, Станичной и Калинина.

Все службы жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме. В краевой столице открыли два пункта временного размещения на Успенского, 19 и 73. Напомним, ранее пригород серьезно подтопило. До непогоды часть пострадавших домов смогли осмотреть представители комиссий по оценке ущерба. Работы продолжатся, когда прекратится дождь.

«Муниципальные службы и МЧС дежурят по ключевым рекам и ливневым коллекторам. В постоянном режиме, каждый полчаса, приходит информация о фактическом положении дел. В любых нештатных ситуациях следует звонить в городскую дежурную службу по телефону 2222-333», – отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

Отметим, из-за наводнений в Приморье перенесли начало учебного года. Традиционные линейки должны пройти 1 сентября, а вот сам график занятий в школах сдвинулся. Для 1-4 классов уроки перенесли на 11 сентября. Для 5-8 классов объявили свободное посещение с 4 по 11 сентября, родители сами будут оценивать обстановку. 11 классы начнут обучение с 4 сентября.

О ситуации в особо пострадавших от очередного разгула стихии муниципалитетах, читайте в отдельном материале редакции.

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