В Приморье спасатели пришли на помощь к людям, потерпевшим крушение в море

Приморцы на моторной резиновой лодке отправились в бухту Гротовую. Фото: принтскрин видео.

В Приморье сотрудники МЧС спасли четырех человек, которые отправились в море, невзирая на штормовое предупреждение. Спасатели сняли их с тонущей лодки, – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Двое мужчин и две девочки 11 и 12 лет на моторной резиновой лодке отправились в бухту Гротовую в Хасанском округе. Желание туристов увидеть красоты Приморского края не убавило даже объявленное штормовое предупреждение. Однако стихия оказалась сильнее – мощными волнами лодку перевернуло, при этом веслом пробило баллон, после чего маломерное судно начало заполняться водой.

На помощь терпящим бедствие людям прибыли сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Они пересадили потерпевших крушение в свою лодку и доставили их на берег.

Спасатели настоятельно просят жителей Приморья и отдыхающих внимательно знакомиться с прогнозами погоды перед тем, как направляться в море, и ни в коем случае не рисковать собой, выходя на воду в шторм. Ведь не всегда рядом могут оказаться сотрудники МЧС.

Напомним, что в край ворвались мощные ливни, которые принесли много бед приморцам. Ранее в регионе ввели режим ЧС федерального характера, после очередного удара непогоды его объявили еще в шести муниципалитетах.

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