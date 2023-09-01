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НовостиВладивосток1 сентября 2023 0:45

С Хасанского побережья во Владивосток на судах ТОФ эвакуировали свыше тысячи человек

Губернатор края поблагодарил командование флота за помощь
Павел САХАРОВСКИЙ
Людей перевозили на большом десантном корабле «Николай Вилков», гидравлическом судне ГС-84.

Людей перевозили на большом десантном корабле «Николай Вилков», гидравлическом судне ГС-84.

Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем в Приморье из порта Зарубино эвакуировали отдыхающих в Андреевке. Из-за обрушившихся ливней село затопило, поэтому туристов и жителей доставили во Владивосток. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

Из порта в столицу Приморья доставили 1074 человека и 34 автомобиля. Эвакуировали жителей и туристов села на большом десантном корабле «Николай Вилков», гидравлическом судне ГС-84, пожарном катере ПЖК-1514, морском водолазном боте ВМ-20 и рейдовом буксире РБ-404.

«Силы Тихоокеанского флота были направлены по распоряжению президента России Владимира Путина. Для нас это очень значимая поддержка. И, конечно, спасибо морякам-тихоокеанцам и командованию ТОФ. Отработали оперативно!»

Несмотря на то, что дожди в Приморье закончились, жители края продолжают сталкиваться с их последствиями. Так, в селе Барабаш вместе с населенным пунктом под воду ушел 30-летний завод.

В сумме четыре судна военных моряков вывезли на «большую землю» более тысячи человек, ставших заложниками сильнейшего наводнения в Хасанском округе. Флот прибыл на помощь по поручению президента России Владимира Путина и просьбе главы Приморья Олега Кожемяко.

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