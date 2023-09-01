С Хасанского побережья во Владивосток на судах ТОФ эвакуировали свыше тысячи человек

Людей перевозили на большом десантном корабле «Николай Вилков», гидравлическом судне ГС-84. Фото: принтскрин видео.

Минувшим днем в Приморье из порта Зарубино эвакуировали отдыхающих в Андреевке. Из-за обрушившихся ливней село затопило, поэтому туристов и жителей доставили во Владивосток. Об этом рассказал в своем telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

Из порта в столицу Приморья доставили 1074 человека и 34 автомобиля. Эвакуировали жителей и туристов села на большом десантном корабле «Николай Вилков», гидравлическом судне ГС-84, пожарном катере ПЖК-1514, морском водолазном боте ВМ-20 и рейдовом буксире РБ-404.

«Силы Тихоокеанского флота были направлены по распоряжению президента России Владимира Путина. Для нас это очень значимая поддержка. И, конечно, спасибо морякам-тихоокеанцам и командованию ТОФ. Отработали оперативно!»

Несмотря на то, что дожди в Приморье закончились, жители края продолжают сталкиваться с их последствиями. Так, в селе Барабаш вместе с населенным пунктом под воду ушел 30-летний завод.

В сумме четыре судна военных моряков вывезли на «большую землю» более тысячи человек, ставших заложниками сильнейшего наводнения в Хасанском округе. Флот прибыл на помощь по поручению президента России Владимира Путина и просьбе главы Приморья Олега Кожемяко.

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