Из-за сильных паводков в Хасанском округе в Приморье объявили региональный режим ЧС

Постановление об этом подписал глава региона. Фото: Правительство Приморского края

Еще в одном муниципалитете Приморья ввели режим ЧС регионального уровня. Постановление об этом подписался глава края Олег Кожемяко, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«В связи с продолжающимся комплексом неблагоприятных погодных явлений постановлением губернатора Приморья с 1 сентября режим ЧС регионального характера введен в Хасанском муниципальном округе», – поделились в краевом министерстве по делам ГОЧС.

Напомним, что во время последних дождей Хасанскому округу досталось сильнее всего: под воду ушло село Андреевка, из-за чего жителей и туристов во Владивосток доставили на судах ТОФ, непогода также нанесла свой удар и по селу Барабаш, где был организован пункт раздачи гуманитарной помощи.

Ранее региональный режим ЧС распространили еще на шесть населенных пунктов в Приморье, всего он действует в 22 муниципалитетах края.

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