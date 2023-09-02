Гуманитарную помощь из Туркменистана получили дети Хорольского округа в Приморье

Груз доставили в села Сиваковка, Петровичи, Лучки, Новодевица. Фото: @gaahmo.

В Приморье гуманитарный груз, полученный от Туркменистана, доставили в Хорольский округ. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Губайдуллин в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Гуманитарная помощь для детей из Туркменистана сегодня развезена жителям, пострадавшим из-за наводнения в селах Сиваковка, Петровичи, Лучки, Новодевица».

Спецборт с гуманитарной помощью приземлился в аэропорту во Владивостоке 25 августа. В край доставили 40 тонн груза: одежду, постельное белье, продукты питания.

Одними из первых руку помощи протянули другие территории Дальнего Востока: Еврейская автономная, Сахалинская, Амурская области, Хабаровский край, Камчатка. Позже более 70 тонн продуктов и снаряжения отправили из Республики Беларусь.

А представители Вьетнама выделили пострадавшим от паводков 475 тысяч рублей.

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