Братский народ протянул Приморью руку помощи

Самолет с грузом вылетел в край 17 августа. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Из Республики Беларусь в Приморье доставили гуманитарную помощь для жителей, которые пострадали от паводков. В край завезли 72 тонны груза, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал министр по делам ГОЧС Приморья Александр Златкин, помощь от братского народа прибыла в нужный момент, так как жители края пострадали от сильного удара стихии, многие семьи покидали свои затопленные дома, забирая с собой лишь малую часть вещей, а дети нуждаются в одежде.

«В ближайшее время мы консолидируем весь груз на принадлежащих министерству складах и начнем сразу же расписывать логистику в наиболее пострадавшие районы, те места, где наибольшее количество людей покинуло свои жилища. Туда, где есть потребность и в питании, и в дополнительных мероприятиях по просушке помещений, откачке воды. Большое количество лекарств привезено. Вместе с краевым минздравом будем распределять», – добавил Александр Златкин.

Из Республики Беларусь в край доставили продукты длительного хранения, одежду, бензиновые насосные установки, дизельные генераторы, медикаменты и много другое.

В край доставили продукты питания, лекарства и другие необходимые вещи. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

По словам руководителя агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, помощь прибыла достаточно быстро. После обращения губернатора края Олега Кожемяко к братскому народу уже 17 августа самолет с грузом вылетел из Минска.

Напомним, что с 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального уровня. Непогода, обрушившаяся на край еще 4 августа, принесла жителям множество неприятностей: улицы и дома в городах ушли под воду, произошел порыв дамбы вместе с утечкой мазута в Уссурийске. Сильные дожди также погубили несколько жизней.

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