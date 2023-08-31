Жители Приморья получат от представителей Вьетнама 475 тысяч рублей

Деньги передала компания «ТиЭйч Рус Приморский». Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Генеральное консульство Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке передало пострадавшим от паводков жителям 475 тысяч рублей, которые выделила компания «ТиЭйч Рус Приморский». Пожертвование приняли представители краевого отделения «Российский Красный Крест». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Приморский край, в котором мы живем и работаем, оказался в тяжелой ситуации – пострадал от наводнения. Мы надеемся, что наше скромное пожертвование поможет жителям Приморья как можно быстрее вернуться к нормальной жизни», – поделился генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиен.

Председатель краевого отделения РКК Надежда Ильина поблагодарила Вьетнам за помощь и добавила, что команда Красного Креста отправила машины с почти 40 тоннами гуманитарной помощи в подтопленные районы.

По словам руководителя Агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, гуманитарную помощь от Республики Беларусь и Туркменистана получили жители Октябрьского округа, Михайловского района, Уссурийска. Грузы отправляют и другие регионы Дальнего Востока, а также краевые волонтеры.

Напомним, что 25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального уровня, так как сумма ущерба, который стихия нанесла краю, составила 7 миллиардов рублей. Этот же режим объявили еще в шести районах региона.

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