Самолет из Владивостока совершил экстренную посадку

Человека в аэропорту Красноярска уже ждали медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самолет, направлявшийся по рейсу «Владивосток – Москва», совершил экстренную посадку в Красноярске. Очевидцы сообщают, что внезапно одному из пассажиров стало плохо, поэтому экипажду не оставалось ничего, кроме как посадить воздушное судно, ради спасения жизни, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на «Krash Mash».

В аэропорту на взлетно-посадочной полосе пассажира уже были готовы встретить медики. Пациента доставили в больницу, а самолет отправился дальше.

Напомним, ранее «Комсомолка» пообщалась с врачом, которая четыре раза спасла жизнь людям на авиалайнере. Она не только рассказала о том, что именно случилось тогда на бору, но и объяснила, как быть, если вы оказались в подобной ситуации. Казалось бы, вырывать из лап смерти людей – не редкость для медика, но главврач нас все равно удивила.

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