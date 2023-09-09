Китайский циклон принесет дожди в Приморье на следующей неделе

О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето закончилось, а вместе с ним и теплые дни, все чаще на улице можно ощутить прохладу. Синоптики рассказали, какой ожидается погода в Приморье на следующей неделе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в Примгидромете, в начале новой осенней недели с Китая на Хабаровский край начнет смещаться циклон, который вызовет в некоторых районах Приморья небольшие дожди. В ночное время столбики термометров будут показывать +11...+19°C, а днем +20...+27°C.

В середине недели осадки прекратятся, ворвется континентальный антициклон, из-за которого понизится температура воздуха в крае. По ночам будет холодать до +8...+15°C, в горных районах до +3...+7°C, а днем столбики термометров начнут повышаться до +18...+24°C.

Во Владивостоке 11 сентября без осадков, ночью температура воздуха достигнет +17...+19°C, днем +21...+24°C. Во вторник, 12 числа, пройдет небольшой дождь. В среду ожидается переменная облачность, без осадков. Минимальные показатели термометров +12...+15°C, максимальные +19...+22°C.

Напомним, что в Приморье после тайфуна KHANUN для пострадавших от паводков жителей ввели ряд мер поддержки. За помощью также могут обратиться представители малого бизнеса и сельхозпроизводители, потерявшие урожай.

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