На полях ВЭФ правительство Приморья заключит больше 30 соглашений в сферах экономики

В крае появится система маркировки «Честный знак» для борьбы с нелегальной продукцией. Фото: Мария КАЮРОВА

Во Владивостоке на острове Русский стартовал Восточный экономический форум. На ВЭФ правительство Приморье заключит более 30 соглашений в областях логистики, образования, туризма, науки и других отраслей экономики. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С ООО «Управляющая компания «Дело» планируется заключить договор на строительство новых терминально-логистических комплексов и реконструкцию имеющихся терминальных мощностей. Благодаря договору с ООО «ЭкоЭнерджи Групп» будут реализованы проекты по созданию солнечных электростанций.

Правительство края также подпишет меморандум о сотрудничестве с ООО «Оператор-ЦРПТ». Благодаря этому регион станет третьим субъектом страны и первым на Дальнем Востоке, где появится система маркировки «Честный знак» для борьбы с нелегальной продукцией.

Сферу туризма планируется улучшить с помощью договора о реализации национального проекта «Императорский маршрут». Долгосрочное и устойчивое развитие науки и технологий края реализуют благодаря технопарку на территории площадки ИНТЦ «Русский», о создании которой договорятся правительство региона, ДВФУ и ИНТЦ «Русский».

В будущем в Приморье может появиться морская кадетская школа на базе МГУ имени Невельского. Соглашение о ее создании подпишут с Минвостокразвития и университетом.

Также правительство намерено заключить договор о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока, «DNS Девелопмент», администрацией Владивостока и индийской компанией Enso Group. В рамках контракта начнется строительство нового района на территории города-спутника, реализация проекта рассчитана до 2035 года.

Напомним, что 10 сентября на острове Русский во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, который продлится до 13-го числа. Главная цель ВЭФ – содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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