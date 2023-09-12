Президенту России доложили о паводковой ситуации в Приморье

Сильнее всего от паводков пострадали Уссурийск, Спасск-Дальний, Лесозаводск. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума прошла встреча президента России Владимира Путина с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, на которой глава края доложил о паводковой ситуации в регионе, а также рассказал о выплатах пострадавшим от наводнений. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Олег Кожемяко в первую очередь сделал акцент на последствиях для региона от недавних тайфунов. По словам главы Приморья, сильнее всего от ливней пострадали Уссурийск городской округ, Спасск-Дальний, Октябрьский, Михайловский, Хасанский районы, Дальнереченск и Лесозаводск. Отрезанными от транспортного сообщения оказались 96 населенных пунктов, в некоторых селах не было водоснабжения и электричества.

Для помощи пострадавшим от паводков в крае ввели специальные выплаты, жители уже получают положенную им компенсацию.

«Уже порядка миллиарда выплатили из краевого бюджета. Пострадали посевы, дороги, мосты. Видим большие затраты. Более 7,7 миллиарда – сейчас подсчеты еще идут. И мы еще предоставляем материалы, работают комиссии».

Губернатор обратился к президенту с просьбой правительство России финансово поддержать край. Также Олег Кожемяко предложил создать на базе ДВО РАН Дальневосточный климатический центр для более точных прогнозов, чтобы избежать в дальнейших таких серьезных последствий непогоды.

Кстати, осенью в Госдуме рассмотрят изменения в федеральное законодательство для расширения полномочий Приморья, чтобы край мог оперативно вести расчистку русел.

«Закон позволяет не только ликвидировать последствия ЧС, когда и в речку, бывает, не зайдешь уже, а предупреждать их. Мы сейчас будем закупать и технику в больших количествах. Климат меняется. Должны быть надежные силы и средства. Сделали выводы и работаем».

Президент России поддержал предложения Губернатора Приморья по минимизации последствий ЧС в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Размещена неправильно»: важное решение о нефтебазе во Владивостоке озвучил президент России

Владимир Путин поручил вынести нефтебазу из Владивостока за пределы города (подробнее)

Путин поручил исключить такие происшествия, как порыв дамбы в Уссурийске

Российский лидер сообщил, что надо тщательно разобраться в причинах ЧП (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.