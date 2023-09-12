«Размещена неправильно»: важное решение о нефтебазе во Владивостоке озвучил президент России

Владимиру Путину презентовали мастер-план развития Владивостока. Фото: Правительство Приморского края

В столицу Приморья на Восточный экономический форум прибыл президент России Владимир Путин. 11 сентября на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко главе государства презентовали мастер-план развития Владивостокской городской агломерации. Одной из тем обсуждения стала реставрация зданий и перенос нефтебазы, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Владимира Путина, у дальневосточной столицы колоссальные перспективы развития, но для их реализации необходимо устранить инфраструктурные ограничения:

«К решению градостроительных вопросов нужно подойти комплексно с заботой об уникальной природе этих территорий, архитектурному наследию Владивостока, включая исторические объекты фортификации Владивостокской крепости».

Президент отметил, что, работая над изменением города, необходимо уделять внимание вопросам местных жителей:

«Сейчас в центральной части Владивостока размещена нефтебаза, что с точки зрения экологии и современной урбанистики неправильно и неэффективно. Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе для прогулок и отдыха горожан и туристов. В обозримом будущем нефтебазу нужно вынести за черту города».

Напомним, что с 10 по 13 сентября в столице Приморья проходит Восточный экономический форум, на котором краевое правительство планирует подписать 30 соглашений о сотрудничестве. Одно из них уже заключили с президентом FESCO. В рамках договора во Владивостоке благоустроят территорию у Токаревского маяка.

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