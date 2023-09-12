На ВЭФ губернатор Приморья анонсировал запуск легкого метро

По словам Олега Кожемяко, Владивосток – один из самых автомобилизированных городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На встрече с президентом России Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума губернатор Приморья Олег Кожемяко презентовал мастер-план развития Владивостока, а также рассказал о легком метро, которое в будущем появится в городе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В своем докладе глава края отметил, что Владивосток – один из самых автомобилизированных городов страны, но его дорожная сеть уже не справляется с большим потоком машин. Решить это можно двумя способами. Один из них – обновление электротранспорта и его инфраструктуры. В 2024 году власти приобретут 16 троллейбусов. Есть и второй вариант:

«Кроме того, создание на базе железной дороги легкого метро с приобретением электропоездов, строительством дополнительных платформ и расшивкой сложных участков. Метро будет востребовано жителями Владивостока и Артема. Проект нуждается в детальной проработке с РЖД, однако его первый этап может быть запущен уже в 2025 году».

Напомним, ранее глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что метро поможет не только уменьшить количество пробок в городе, но и увеличить турпоток.

Идею создать анонсировали еще в сентябре прошлого года, но информация о возможном создании в городе наземного метрополитена появилась еще в 2012 году.

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