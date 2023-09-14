Китайская компания построит в Приморье дорожные развязки и больницу на 400 мест

Ма Цзиньлян назвал российский рынок одним из самых важных для Китая. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / Правительство Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время ВЭФ обсудил с главой московского филиала China Communications Construction Company Ма Цзиньляном проекты по строительству социальной и транспортной инфраструктуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СССС давно реализует свои проекты в Приморье, ранее компании построила в Большом Камне школы на 600 мест.

«Мы видим вас надежным партнером, который обладает необходимыми технологиями и кадровыми ресурсами, в том числе для строительства жилья, транспортной инфраструктуры, мостов», – отметил приморский глава.

Ма Цзиньлян поблагодарил Олега Кожемяко, добавив, что российский рынок – один из самых важных для Китая.

Губернатор предложил подрядчику принять участие в строительстве инфекционной больницы на 400 мест на острове Русский, медучреждения в селе Углекаменск и дорожные развязки.

Это не единственный вопрос, который решил Олег Кожемяко с представителями других стран, например, с вице-президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту власти края договорились о возобновлении авиарейсов в Лаос.

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