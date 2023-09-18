Полигон твердых коммунальных отходов загорелся в Спасском районе в Приморье

Продолжаются работы по ликвидации последствия пожара. Фото: принтскрин видео.

В Приморье межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока проводит проверку после возгорания в Спасском районе. В муниципалитете загорелся полигон размещения твердых коммунальных отходов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По какой причине загорелся полигон, неизвестно. О пострадавших и площади пожара не сообщается, представители Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры предоставят комментарии по этому поводу позже.

Как поделились в пресс-службе администрации Спасска-Дальнего, продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания. По словам замглавы мэрии Константина Патрушева, просыпка грунтом проводится с помощью шести единиц техники, но так как большая часть мусора находится на склоне, работы затруднены.

Во время проверки специалисты оценят работу организации, которая эксплуатирует полигон, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, это не первая подобная ситуация за этот год, «Комсомолка» неоднократно писала о случаях возгорания на полигонах. Пожары фиксировали в феврале, апреле, мае.

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