Все дома в Приморье освободились от воды после сезона тайфунов

За текущие сутки от воды освободились четыре подвала многоквартирных домов и шесть придомовых территорий. Фото: принтскрин видео.

На реках Приморья после августовских наводнений продолжается спад уровня воды. 18 августа спасатели порадовали приморцев хорошей новостью – наконец-то на территории края не осталось затопленных домов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Остаются подтопленными берега рек Уссури, в среднем течении, Большая Уссурка и Илистая, в нижнем течении. Остальные реки – в берегах. Вместе с тем в Дальнереченске остаются подтопленными семь придомовых территорий.

«За текущие сутки от воды освободились четыре подвала многоквартирных домов и шесть придомовых территорий. Всего с нарастающим итогом просушено 2190 жилых помещений в 12-ти муниципальных образованиях, откачана вода из 1637 подвалов жилых домов в 14-ти муниципальных образованиях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются», – заявили в ведомстве.

На данный момент в пунктах временного размещения все еще находится 70 человек, в том числе 15 детей. Многие сбились со счета в попытке назвать число тайфунов, обрушившихся на Приморский край. Однако синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в регионе за минувший месяц. По данным главы Примгидромета Бориса Кубая, край накрыло более 15 тысяч миллиметров осадков. Это побило все рекорды.

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