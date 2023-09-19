Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 0:50

На Камчатке завершились поиски пропавшей группы туристов из Омска

Шесть человек нашли на стоянке «Клешня»
Павел САХАРОВСКИЙ
Закончить путешествие туристы должны были 18 сентября.

Закончить путешествие туристы должны были 18 сентября.

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прилетевших из Омска на Камчатку и отправившихся в поход туристов нашли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились в ведомстве, шестерых человек нашла наземная группировка МЧС России. Нашли их на конечной точке маршрута, где они должны были оказаться 18 сентября, а именно – на стоянке «Клешня». По словам самих туристов, задержались они из-за непогоды.

В медицинской помощи никто из путешественников не нуждается. Спасатели МЧС доставляют их на высокопроходимой технике в поселок Козыревск.

Напомним, что о пропаже туристов сообщил их знакомый. В назначенный срок он ждал их, чтобы забрать на машине, однако на стоянку они не вернулись и перестали выходить на связь. В поход группа отправилась в прошлый четверг, 14 сентября, без опытного гида, начальной точкой стала станция «Копыто» в районе вулкана Толбачик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Камчатке ищут шестерых пропавших туристов, прилетевших в край из Омска

Путешественники отправились на маршрут в районе вулкана Толбачик без сопровождения гида (подробнее)

Обследовали более 400 «квадратов»: на Камчатке завершились поиски без вести пропавших туристов

Спустя девять дней на Камчатке нашли пропавших в августе пожилых туристов (подробнее)

Десять дней провели без еды: что известно о спасенных на Камчатке пожилых туристах

Опубликованы кадры спасения пропавших на Камчатке туристов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.