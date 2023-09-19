На Камчатке завершились поиски пропавшей группы туристов из Омска

Закончить путешествие туристы должны были 18 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прилетевших из Омска на Камчатку и отправившихся в поход туристов нашли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделились в ведомстве, шестерых человек нашла наземная группировка МЧС России. Нашли их на конечной точке маршрута, где они должны были оказаться 18 сентября, а именно – на стоянке «Клешня». По словам самих туристов, задержались они из-за непогоды.

В медицинской помощи никто из путешественников не нуждается. Спасатели МЧС доставляют их на высокопроходимой технике в поселок Козыревск.

Напомним, что о пропаже туристов сообщил их знакомый. В назначенный срок он ждал их, чтобы забрать на машине, однако на стоянку они не вернулись и перестали выходить на связь. В поход группа отправилась в прошлый четверг, 14 сентября, без опытного гида, начальной точкой стала станция «Копыто» в районе вулкана Толбачик.

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