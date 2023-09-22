Во Владивостоке наградили учителей и учеников, спасших девочку от педофила

Учителей и учеников наградил глава города.
Фото: Администрация Владивостока
Медалями за заслуги перед Владивостоком второй степени наградили учителей и учеников школы № 16, которые задержали педофила, пытавшегося раздеть в лесу третьеклассницу. Все они побежали спасать ребенка, когда одна из учениц, увидевшая как тащат в кусты девочку, рассказала им об этом. Нападавшего поймали старшеклассники и вместе с педагогами отвели в учебное учреждение и держали до приезда полиции, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Памятные знаки героям вручил глава Владивостока Константин Шестаков на площадке образовательного учреждения. Награждение прошло в торжественной обстановке: на линейку собрались учителя, школьники и их родители. Перед вручением медалей мэр обратился ко всем присутствующим и выразил большую благодарность героям от лица администрации и от себя лично.
Что касается маргинала, напугавшего ребенка, его отправили в СИЗО на два месяца. В Следственном комитете редакции рассказали, что эту личность не первый раз привлекают к ответственности за покушение на половую неприкосновенность. Также его ловили за кражу. Пока неясно, сколько до этого мужчина пробыл в местах лишения свободы и была ли его первая жертва несовершеннолетней. Во всем разбирается следствие.
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