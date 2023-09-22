В СК Приморья озвучили дальнейшую судьбу педофила, утащившего девочку в лес

Мужчина пытался раздеть девочку в лесу. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Во Владивостоке педофила, напавшего на 9-летнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца. Следователи уже проверили показания на месте происшествия с одним из педагогов школы, который бросился спасать ребенка. Специалисты осмотрели лесную территорию, где прятался маргинал и выслеживал третьеклассницу, также ему назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СК Приморья.

Выяснилось, что нападавшим оказался 39-летний ранее судимый житель Артема. В Следственном комитете редакции рассказали, что эту личность не первый раз привлекают к ответственности за покушение на половую неприкосновенность. Также его ловили за кражу. Пока неясно, сколько до этого мужчина пробыл в местах лишения свободы и была ли его первая жертва несовершеннолетней. Во всем разбирается следствие.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как руководителя цирковой студии из Дальнереченска приговорили к 13 годам колонии за педофилию.

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