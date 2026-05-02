Что произошло в Приморском крае к утру 3 мая

Вечером 1 мая в Находке на улице Внутрипортовой загорелась стиральная машина в квартире, где находился парализованный мужчина. Пожарные вынесли его из задымленного помещения и потушили огонь на четырех квадратных метрах. Ночью во Владивостоке на улице Жуковского сгорел легковой автомобиль. Погибших нет, причины пожаров устанавливаются.

Во Владивостоке 2 мая открыли 29-й байкерский сезон. На центральной площади собрались сотни мотоциклистов из Приморья, Хабаровска, Сахалина, Якутии и Амурской области. Губернатор Олег Кожемяко поздравил байкеров с началом сезона и отметил роль мотоциклов на фронте. Открытие приурочили к автопробегу памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. Колонна за месяц пройдет из Владивостока до Донецка с гуманитарной помощью для военных и семей погибших.

3 мая на центральной площади Владивостока пройдет Международный парад «Правнуки Победы». В нем примут участие школьники из Китая и Лаоса. Ребята из провинции Чжэцзян будут одеты в форму времен войны с японскими захватчиками. Лаосские кадеты – воспитанники Уссурийского суворовского училища, где они учат русский язык и военное дело вместе с российскими суворовцами.

