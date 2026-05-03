Что произошло в Приморском крае к утру 4 мая

За хищение миллионов у матери погибшего участника СВО арестовали жителя Приморья Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморье арестовали 50-летнего мужчину, которого обвиняют в хищении 4,3 миллиона рублей у матери погибшего участника СВО. Он вместе с сообщниками представился сотрудником банка и убедил женщину перевести деньги «для сохранности». Суд по ходатайству прокуратуры отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется под контролем прокуратуры Михайловского района.

В Артеме инспекторы ДПС остановили Toyota Camry, за рулем которой был 17-летний местный житель без водительских прав. Подросток признался, что взял машину, не предупредив родителей. На него оформили протокол за управление авто без права управления, на родителя – материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

3 мая на центральной площади Владивостока прошел парад «Правнуки Победы» с участием более 1,5 тысячи школьников из 31 муниципалитета Приморья. Дети шли в колоннах в костюмах разных родов войск, командовали ими действующие военные и кадеты. На трибунах за юных участников переживали родные. В этом году к школьникам из Приморья присоединились дети из Китая и Лаоса.

