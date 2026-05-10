Что произошло в Приморском крае в ночь на 11 мая

Во Владивостоке выписали из перинатального центра девочку, родившуюся с экстремально низким весом 460 граммов. Крошечная Екатерина, за жизнь которой больше месяца боролись более 50 врачей разных специальностей, набрала необходимые килограммы и отправилась с родителями домой – на Камчатку.

В Корсаковском районе местный житель Дмитрий провел 12 часов в ледяной воде Анивского залива ради спасения морской свиньи, запутавшейся в сетях. Мужчина удерживал его, рискуя переохлаждением, пока не прибыла подмога. Спасенного китообразного назвали Гаврюшей: волонтеры обеспечили его пищей и после осмотра аккуратно сопроводили на лодке на большую глубину.

В Невельском районе Сахалина у мыса Крильон в припаркованном автомобиле обнаружены тела трех мужчин. Холмский межрайонный следственный отдел СКР организовал доследственную проверку, на место выехали криминалисты. При осмотре погибших и машины никаких следов насильственной смерти не найдено, для установления точной причины гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

