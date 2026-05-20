Что произошло в Приморье к утру 21 мая

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против водителя автобуса, который насильно удерживал в салоне 11-летнюю девочку. Мужчина не давал ребенку выйти почти километр, потому что заподозрил безбилетный проезд.

Приморские пряники с начинкой из дикоросов произвели фурор на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. За два дня в павильоне подписали шесть соглашений о сотрудничестве с местным пряничным производством.

Суд во Владивостоке вынес приговор воспитательнице детского сада, которая включила опасный облучатель в группе, где находились дети. Несколько малышей получили термические ожоги роговицы глаз.

