Что произошло в Приморье к утру 25 мая

Звонок о замене домофона стоил пенсионеру 2,7 миллиона рублей в Приморье

В Находке 68-летний пенсионер отдал мошенникам почти 2,8 миллиона рублей. Афера началась со звонка фиктивного мастера по замене домофона: под этим предлогом у мужчины выманили СМС-код и взломали его «Госуслуги». Затем лжесиловики запугали приморца переводом его денег за рубеж. Чтобы «спасти» средства, пенсионер не только перевел аферистам все накопления, но также продал машину и взял кредит.

В приморском нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка засняла молодого дальневосточного леопарда, который изящно перепрыгнул реку. Хищник появился в кадре всего через 20 минут после того, как специалисты установили камеру. По словам ученых, такое поведение типично для этих кошек: они не любят воду и стараются перебираться через водоемы, не замочив лап.

Во Владивостоке более чем на четыре часа задержали авиарейс по маршруту Владивосток – Ханой – Камрань. Вылет перенесли с 10:05 на 18:05 из-за позднего прибытия самолета. Пассажиров предупредили заранее и обеспечили всеми положенными по закону услугами.

