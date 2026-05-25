Что произошло в Приморье к утру 26 мая

Его панцирь отливает светло-фиолетовым с перламутровым блеском. Фото: Приморский океанариум

В медико-генетическом центре во Владивостоке, функционирующем на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета, будущие провизоры и фармацевты занимаются разработкой лекарственных средств на основе дальневосточной флоры, включая приморские дикорастущие растения. В рамках крупнейшей в истории современной России программы государственной поддержки университетов «Приоритет-2030» (18+), запущенной по инициативе президента Владимира Путина, в ТГМУ действует эффективная система непрерывной подготовки кадров и научных исследований.

В Приморском океанариуме появился необычный обитатель. Краб-стригун или опилио редкой окраски пополнил экспозицию «Берингово и Охотское моря». Его панцирь отливает светло-фиолетовым с перламутровым блеском.

В Первореченском районе Владивостока суд вынес приговор по делу о гибели пятилетнего ребенка. Бабушка признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла 31 января. Ребенок катался с горы на тюбинге на улице Карьерной. Во время спуска «ватрушка» врезалась в дерево. Удар был сильнейшим. Мальчик получил тяжелую травму головы. Взрослые, находившиеся рядом, не смогли предотвратить беду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.