Что произошло в Приморье к утру 1 июня

Полиция Владивостока проверяет видео с похищением человека на Шилкинской Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция проверяет сообщение из соцсетей о том, что на улице Шилкинской неизвестные силой усадили мужчину в машину и увезли. Информацию обнаружили при мониторинге интернета, проверку ведут сотрудники полиции Ленинского района, устанавливают участников и обстоятельства.

Днем 30 мая во Владивостоке 11-летняя девочка упала с подпорной стены на улице Нейбута. По предварительным данным, ребенок сорвался вниз из-за неустойчивого ограждения на краю конструкции. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу с черепно-мозговой травмой и серьезными переломами.

Московский зоопарк рассказал о дальневосточном леопарде Leo 80M по кличке Николай, которого более 10 лет назад перевезли из Приморья после ранения в браконьерской петле. Он лишился трех пальцев, вернуться в дикую природу не смог и живет в зоопарке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.