Что произошло в Приморье к утру 7 июня

После обрушения аттракциона в Приморье перед судом предстанет инженер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке будут судить инженера лаборатории из-за обрушения карусели на Спортивной набережной. Он провел проверку конструкции не полностью, но все равно выдал разрешение на эксплуатацию. Из-за его небрежности во время работы у аттракциона оторвалось сиденье: пострадали взрослый посетитель и ребенок. Дело передано в суд.

У 72-летнего приморца остановилось сердце прямо в машине скорой помощи на въезде в больницу Владивостока. Мужчину везли из отдаленного села с инфарктом. Фельдшер реанимировал пациента, после чего врачи в стационаре провели ему операцию. Сейчас пенсионер спасен и уже выписан домой.

На приморской трассе Артем – Угловое насмерть разбился водитель Honda CR-V. Мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автомобиль перевернулся. От полученных травм он скончался. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и призывает автомобилистов соблюдать скорость с учетом непогоды.

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