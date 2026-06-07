Что произошло в Приморье в ночь на 8 июня

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Приморском крае Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме на автодороге «Подъезд к аэропорту Владивосток» произошло смертельное ДТП: водитель мотоцикла APRILIA M70, двигаясь со стороны аэропорта в направлении Уссурийска, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Honda Fit. От полученных травм 47-летний мужчина скончался до приезда медиков. Водитель иномарки также пострадал, но от госпитализации отказался.

На Камчатке следователи проводят доследственную проверку по факту опрокидывания снегохода с туристами на Вилючинском перевале. ЧП произошло днем 7 июня, машина перевернулась и придавила женщину. У пострадавшей диагностирован перелом, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

На Камчатке в Елизовском округе уже несколько дней продолжаются поиски 78-летней пенсионерки, которая ушла из дома 6 июня и не вернулась. За минувшие сутки спасатели, кинологи с собаками, полицейские и волонтеры из отряда «Доброволец» обследовали более 6500 квадратных метров: 3000 квадратов наземным способом и еще 0,9 квадратного километра с помощью беспилотника.

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