Что произошло в Приморском крае в ночь на 28 июня

В прокуратуре рассказали новые подробности похищения ребенка в Приморье СУ СК России по Приморскому краю/@sledcom25

В Артеме продолжают расследование похищения 11-летнего мальчика, которого 24 июня трое местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, силой затолкали в машину и вывезли в поселок Заводской. Там ребенка связали скотчем, избили и заперли в сарае, однако через час ему удалось освободиться и добраться до дома, где он рассказал все матери.

Житель Находки едва не поплатился жизнью из-за укуса осы: мужчина два часа терпел зуд и крапивницу, а когда лицо начало «расплываться», он все равно не спешил к врачам. В больницу пострадавший поступил уже с нарастающим удушьем - яд насекомого вызвал тяжелейший аллергический шок и отек Квинке.

Жительница Артема лишилась 10 миллионов рублей, поверив в классическую схему обмана. 55-летней женщине позвонили лже-сотрудники банка и силовых ведомств, напугав взломом «Госуслуг» и незаконными переводами за границу. В панике она сняла все сбережения, накопленные за годы, включая деньги, полученные в связи с гибелью сына при выполнении боевых задач.

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