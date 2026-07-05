Что произошло в Приморье к утру 6 июля

Ребенок за рулем квадроцикла устроил смертельное ДТП в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

Вечером 4 июля в приморском селе Хвалынка произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Автомобиль JAC T9 столкнулся с квадроциклом, которым управлял 6-летний мальчик. Малолетний водитель получил травмы и попал в больницу, а его 7-летний пассажир скончался на месте.

Всего за 10 дней нейрохирурги Приморской краевой больницы № 1 спасли восемь женщин с разрывом аневризмы головного мозга. Чтобы остановить кровоизлияние, врачи применили малотравматичную методику: через небольшой прокол в бедре они подвели микроинструменты прямо к сосудам головы. Все операции прошли успешно, сейчас женщины восстанавливаются.

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка засняла взрослого самца пятнистого оленя с роскошными рогами. По словам специалистов, пока другие обитатели леса прячутся в укрытиях, животное ищет пропитание. К середине лета у самцов как раз завершается процесс смены рогов: они полностью затвердевают, образуя на голове мощную «корону».

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